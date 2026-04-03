Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:43, 3 апреля 2026Россия

Число погибших при взрыве и пожаре на российском химзаводе существенно выросло

Число погибших при взрыве и пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» выросло до семи
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Число погибших при взрыве и дальнейшем пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» выросло до семи. Об этом сообщается в группе предприятия во «ВКонтакте».

«Поиски еще пяти человек продолжаются. Поисково-спасательные работы ведутся непрерывно — к поиску подключены специалисты МЧС России и другие уполномоченные службы», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, число госпитализированных составило 24 человека. Из них 10 человек транспортировали в медучреждения Москвы.

О мощном взрыве на заводе в Нижнекамске стало известно днем 31 марта. Всего пострадали 72 человека, помимо того, изначально сообщалось о трех жертвах. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok