Число погибших при взрыве и пожаре на российском химзаводе существенно выросло

Число погибших при взрыве и дальнейшем пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» выросло до семи. Об этом сообщается в группе предприятия во «ВКонтакте».

«Поиски еще пяти человек продолжаются. Поисково-спасательные работы ведутся непрерывно — к поиску подключены специалисты МЧС России и другие уполномоченные службы», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, число госпитализированных составило 24 человека. Из них 10 человек транспортировали в медучреждения Москвы.

О мощном взрыве на заводе в Нижнекамске стало известно днем 31 марта. Всего пострадали 72 человека, помимо того, изначально сообщалось о трех жертвах. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.