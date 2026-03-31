13:51, 31 марта 2026Россия

Стало известно о мощном взрыве на заводе в крупном российском городе

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash

На одном из заводов Нижнекамска в Татарстане произошел мощный взрыв. О происшествии в этом крупном российском городе, административном центре одноименного района стало известно из сообщения Telegram-канала Mash.

Портал не уточняет, на каком именно предприятии произошел взрыв. Официальных комментариев от властей Татарстана или экстренных служб региона не поступало.

Местные городские сообщества также сообщали о звуках взрывов и сирен в районе промзоны.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия защищает свою критическую инфраструктуру, однако не всегда есть возможность получить 100-процентную безопасность объектов.

