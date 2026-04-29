Силовые структуры
15:31, 29 апреля 2026Силовые структуры

Задержания прошли после пожара на стройке в Москве с 8 жертвами

СК: Пятерых задержали из-за пожара на севере Москвы, где погибли 8 человек
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Пожар в Москве

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Полицейские задержали пятерых подозреваемых по делу о пожаре в строящемся доме на севере Москвы, жертвами которого стали восемь человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс службе Следственного комитета (СК) России.

Как уточняет Baza, среди задержанных — гендиректор компании-застройщика Александр Сорокин, бенефициар, который единолично возглавлял компанию-застройщик, а также директор по строительству Артем Звягинцев, руководитель отдела общестроительных работ и производитель работ генерального подрядчика. В ближайшее время им предъявят обвинение.

О пожаре на стройке многофункционального комплекса для IT-компаний и телекоммуникаций Аlcon DC Nord стало известно утром во вторник, 28 апреля. Его жертвами стали восемь человек – все они отравились продуктами горения, так как не смогли вовремя эвакуироваться. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») УК РФ.

В тот же день возгоранию в 3-м Балтийском переулке присвоили максимальный уровень сложности. По предварительным данным, оно произошло из-за нарушений правил пожарной безопасности и строительных норм.

