15:01, 28 апреля 2026Россия

Собянин сообщил о жертвах пожара на стройке девелопера «Алкон» в Москве

Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве семь человек не спасли при пожаре на стройке технопарка Аlcon DC Nord во 2-м Амбулаторном проезде. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

Глава города выразил соболезнования семьям жертв, подчеркнув, что причины произошедшего устанавливаются правоохранительными органами. «Оперативно на месте ЧП работают городские службы и медики. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — написал он.

Ранее сообщалось, что на строительном объекте девелопера ГК «Алкон» огнем заблокированы десятки людей. К месту происшествия запросили дополнительные 20 машин скорой помощи.

О пожаре на стройке многофункционального комплекса для IT-компаний и телекоммуникаций Аlcon DC Nord стало известно утром 28 апреля. Возгоранию присвоили максимальный уровень сложности.

