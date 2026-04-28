Россия
12:08, 28 апреля 2026Россия

Пожару на стройке в Москве присвоили максимальный уровень сложности

Майя Назарова

Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

Пожару на стройке во 2-м Амбулаторном проезде на севере Москвы присвоили максимальный, 5-й ранг сложности. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

В горящем здании остаются заблокированы десятки людей. Как утверждает Baza, пострадали уже девять человек, двое из них находятся в критическом состоянии. Еще один мужчина не выжил.

К месту возгорания запросили дополнительные 20 машин скорой помощи. Пожарные пытались сбить пламя, но плотное задымление и сильный жар не позволили этого сделать.

По данным МЧС, на стройке могут оставаться до 200 человек.

О крупном пожаре в районе Аэропорт в Москве стало известно днем во вторник, 28 апреля. В экстренных службах подчеркнули, что сейчас проводятся все меры по спасению людей. Многие из них заблокированы на третьем этаже.

