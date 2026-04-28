Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:46, 28 апреля 2026Россия

Люди оказались заблокированы в объятой огнем строящейся многоэтажке в Москве

Трое пострадали и один не выжил при пожаре в строящейся многоэтажке в Москве
Майя Назарова
СюжетПожар в Москве:

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Трое человек пострадали и один не выжил при пожаре в строящемся многоэтажном доме на севере Москвы. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах столицы.

По данным агентства, в здании, объятом огнем на 2-м Амбулаторном проезде, оказались заблокированы люди. Точное число не названо.

В экстренных службах подчеркнули, что сейчас проводятся все меры по их спасению. Люди находятся на третьем этаже, поделился собеседник ТАСС.

Из здания удалось эвакуировать 15 человек, из них трое получили травмы, а одного не спасли. По сведениям Telegram-канала «112», пожару на севере Москвы присвоен четвертый ранг сложности.

Ранее стало известно о пожаре в военном институте в Москве. Тогда причиной случившегося могло стать короткое замыкание. Из здания вывели 200 человек, информации о пострадавших не поступало.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok