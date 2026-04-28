Люди оказались заблокированы в объятой огнем строящейся многоэтажке в Москве

Трое человек пострадали и один не выжил при пожаре в строящемся многоэтажном доме на севере Москвы. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах столицы.

По данным агентства, в здании, объятом огнем на 2-м Амбулаторном проезде, оказались заблокированы люди. Точное число не названо.

В экстренных службах подчеркнули, что сейчас проводятся все меры по их спасению. Люди находятся на третьем этаже, поделился собеседник ТАСС.

Из здания удалось эвакуировать 15 человек, из них трое получили травмы, а одного не спасли. По сведениям Telegram-канала «112», пожару на севере Москвы присвоен четвертый ранг сложности.

Ранее стало известно о пожаре в военном институте в Москве. Тогда причиной случившегося могло стать короткое замыкание. Из здания вывели 200 человек, информации о пострадавших не поступало.