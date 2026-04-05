Причиной пожара в военном институте в Москве могло стать короткое замыкание

Стали известны подробности пожара в военном институте в Москве. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает агентство «Интерфакс» в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пожар в Московском высшем общевойсковом командном училище, расположенном на юго-востоке столицы, мог начаться из-за короткого замыкания.

На месте происшествия в данный момент работают пожарные. Пострадавших в результате инцидента нет. При этом ранее отмечалось, что из здания эвакуировали 200 человек, а площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

Ранее в апреле сообщалось, что число погибших при взрыве и дальнейшем пожаре на Нижнекамскнефтехиме выросло до семи. Всего пострадали 72 человека. Также изначально сообщалось о трех невыживших. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.