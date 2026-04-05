12:38, 5 апреля 2026Россия

Стали известны подробности пожара в военном институте в Москве

Причиной пожара в военном институте в Москве могло стать короткое замыкание
Алина Гостева
СюжетПожар в Москве:

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Стали известны подробности пожара в военном институте в Москве. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает агентство «Интерфакс» в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пожар в Московском высшем общевойсковом командном училище, расположенном на юго-востоке столицы, мог начаться из-за короткого замыкания.

На месте происшествия в данный момент работают пожарные. Пострадавших в результате инцидента нет. При этом ранее отмечалось, что из здания эвакуировали 200 человек, а площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

Ранее в апреле сообщалось, что число погибших при взрыве и дальнейшем пожаре на Нижнекамскнефтехиме выросло до семи. Всего пострадали 72 человека. Также изначально сообщалось о трех невыживших. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

    Последние новости

    Спасти рядового Райана: высадка спецназа, дезинформация ЦРУ и подрыв своих самолетов. Как США вытаскивали сбитого пилота из Ирана?

    Американский профессор заявил о противоречивых данных о США в конфликте с Ираном

    Политолог объяснил желание Запада втянуть Прибалтику в конфликт с Россией

    Вероятность начала военной операции США против дружественной России страны оценили

    Парам объяснили опасность примирительного секса

    Тигр растерзал и сожрал пожилого мужчину

    Британию обвинили в причастности к атакам ВСУ на территории России

    В США раскрыли причины задержания самых опасных украинцев

    Стал известен неочевидный фактор ускорения старения мозга у людей по всему миру

    Одесса подверглась массированной атаке беспилотников

    Все новости
