Звезда «Папиных дочек» попал в реестр неплательщиков алиментов

Актер Михаил Казаков оказался в реестре неплательщиков алиментов
Фото: Global Look Press

Актер Михаил Казаков, который сыграл роль Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки», оказался в реестре неплательщиков алиментов, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.

Общая сумма долга артиста уже превысила 2,3 миллиона рублей. Из этой суммы почти 1,8 миллиона рублей — задолженность по кредитным платежам кроме ипотеки. Кроме того, приставы возобновили производство по взысканию кредитной задолженности на 502 тысячи рублей. Ранее оно значилось прекращенным.

Ранее сообщалось, что Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал три иска в суд на российскую журналистку Ксению Собчак. С телеведущей хотят взыскать долг по коммунальным платежам.

