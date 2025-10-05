Культура
15:58, 5 октября 2025

Звезда «Папиных дочек» объяснил попадание в реестр алиментщиков

Актер Казаков заявил, что попал в реестр алиментщиков из-за бывшей жены
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: сериал «Папины дочки»

Российский актер Михаил Казаков, известный по роли Ильи Полежайкина в известном сериале «Папины дочки», объяснил свое попадание в реестр граждан, которые не платят алименты. Его слова передает РИА Новости.

Как сообщил артист, он появился в этом списке из-за обращения бывшей жены, потребовавшей от Казакова платить алименты на их сына. «На алименты она подала еще года три-четыре назад, а потом мне пришлось приходить в суд и доказывать, что сын все это время проживает со мной, а не с ней», — рассказала звезда сериала.

Актер также отметил, что предлагал экс-супруге забрать исполнительные листы о взыскании с него алиментов, так как сын всегда жил с ним. За это Казаков пообещал бывшей жене не подавать такой же иск к ней.

5 октября стало известно, что Казаков попал в реестр неплательщиков алиментов. Сообщалось, что его задолженность составила 224 тысячи рублей.

.
