Раскрыты детали массированного налета ВСУ на регионы России на фоне слов Зеленского о мире

Российские средства ПВО сбили 106 украинских БПЛА в ночь с 11 на 12 февраля

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 106 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь с 11 на 12 февраля. Детали массированного налета Вооруженных сил Украины на регионы России раскрыли в Минобороны.

Как сообщили в оборонном ведомстве, атаке подверглись тринадцать российских регионов, среди которых Тамбовская, Нижегородская, Липецкая и Воронежская области, а также республика Крым и Краснодарский край. Наибольшее число БПЛА — 24 единицы — было сбито над Белгородской областью. Также несколько дронов уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей.

Массированный налет на регионы России был совершен на фоне слов Владимира Зеленского, рассчитывающего достигнуть мира в течение нескольких месяцев. В качестве условия для успеха переговоров он назвал их «конструктивность».