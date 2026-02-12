Объект Минобороны загорелся после атаки ВСУ на российский регион

Бочаров: Объект Минобороны загорелся в Волгоградской области после атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на Волгоградскую область. В результате на территории объекта Министерства обороны около поселка Котлубань произошло возгорание, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в своем Telegram-канале.

По его данным, ракетные удары ночью отражали подразделения противовоздушной обороны. К тушению пожара привлекли противопожарные службы региона, МЧС и Минобороны.

Глава области подчеркнул, что пострадавших жителей и повреждений гражданских объектов нет. Организована эвакуация жителей близлежащего населенного пункта Котлубань, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения от угрозы детонации.

В настоящее время подготовлены и отправлены автобусы. Уже развернуты пункты временного размещения в Городищенском районном доме культуры и Городищенской ДЮСШ. Туда же в район были направлены главы профильных органов власти, отметил Бочаров.

Ранее стало известно, что в Волжском эвакуировали жителей многоэтажки после вражеской атаки. Кроме того, власти были вынуждены детский сад из-за упавшего на его территорию украинского дрона.