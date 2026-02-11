Раскрыты последствия массированной атаки на российский регион

В Волжском эвакуировали жителей многоэтажки после атаки ВСУ

В Волжском Волгоградской области эвакуировали жителей многоэтажки, в которой после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) 75 осколками выбило окна. Последствия массированной атаки раскрыли в администрации российского города.

По данным чиновников, никто не пострадал. При этом для обеспечения безопасности жильцов поврежденного дома организована их эвакуация в пункт временного размещения. «Территория многоквартирного дома оцеплена, силами экстренных служб проводится обследование и оценка повреждений», — пояснили в администрации.

Кроме того, власти закрыли детский сад после падения на его территорию дрона ВСУ. «Детский сад сегодня не работает. Для детей, чьи родители не имеют возможности оставить их дома, организован прием в соседнем учреждении», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Волжском зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме, обломки беспилотников упали на территорию детского сада, также произошло возгорание на территории завода на юге Волгограда.