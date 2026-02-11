Глава Волгоградской области раскрыл подробности об отражении атаки беспилотников

Бочаров: ПВО отражает массированную атаку БПЛА на объекты инфраструктуры

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров раскрыл подробности об отражении атаки беспилотников в регионе.

Он отметил, что в ночь на 11 февраля силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают массированную атаку дронов на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры на территории Волгоградской области.

Губернатор уточнил, что в Волжском зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме, обломки беспилотников упали на территорию детского сада, также произошло возгорание на территории завода на юге Волгограда.

По предварительным данным, пострадавших нет, оперативные службы занимаются поиском и ликвидацией обломков БПЛА.

Ранее очевидцы рассказали, что в небе над Волгоградской областью прогремело несколько взрывов. В частности, о громких звуках сообщают жители Волгограда и Волжского.

