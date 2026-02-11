Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
01:21, 11 февраля 2026Россия

Российский регион подвергся массированной атаке ВСУ

Shot: ВСУ устроили массированную воздушную атаку на Волгоградскую область
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В небе над Волгоградской областью прогремело несколько взрывов. Как сообщает Telegram-канал Shot, регион пытаются атаковать беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), работает система противовоздушной обороны.

«Сбито уже более десятка воздушных целей, очевидцы сообщают о пожаре в одном из районов», — говорится в сообщении. Уточняется, что первые взрывы раздались после 00:00 и гремят до сих пор. В частности, о громких звуках сообщают жители Волгограда и Волжского.

Официальная информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 48 беспилотников ВСУ.

