Россия
23:32, 10 февраля 2026Россия

Силы ПВО уничтожили над российскими регионами 48 украинских дронов

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами и Азовским морем, сообщило Минобороны России, пишет РИА Новости.

Отмечается, что с 20:00 до 23:00 по московскому времени российские военные уничтожили 17 беспилотников над Ростовской, 10 БПЛА — над Белгородской областями и 10 дронов — над Краснодарским краем.

«Семь БПЛА — над акваторией Азовского моря, три — над территорией Республики Крым и один — над территорией Воронежской области», — подчеркнули в министерстве.

Ранее 20 украинских БПЛА сбили над Белгородской и Курской областями.

