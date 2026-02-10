Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
15:44, 10 февраля 2026Россия

В Минобороны отчитались о сбитых над регионами России украинских БПЛА

Минобороны: 20 украинских БПЛА сбили над Белгородской и Курской областями
Майя Назарова
СюжетМинобороны

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 8:00 до 14:00 сбили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Белгородской и Курской областями. Об этом отчитались в Минобороны.

В ведомстве пояснили, что над Белгородской областью удалось ликвидировать 8 дронов, над Курской областью — 16.

Других подробностей о вражеских устройствах в Минобороны не привели.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о жертве после атаки беспилотника в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа. Там водитель получил смертельные травмы после того, как в «Газель» угодил FPV-дрон.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что украинские военные атаковали объект энергетики в Рыльском районе. Без электроснабжения и частично без отопления остались населенные пункты Рыльского, Глушковского, Кореневского, Хомутовского районов — это около 28 тысяч потребителей, пояснил глава приграничного региона.

6 февраля российские силы ПВО уничтожили 38 украинских беспилотников.

