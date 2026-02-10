Реклама

Россия
11:45, 10 февраля 2026Россия

ВСУ ударили по объекту энергетики в российском регионе

ВСУ ударили по объекту энергетики под Курском, тысячи человек остались без света
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

ВСУ атаковали объект энергетики под Курском. Об этом сообщил в Telegram губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Под ударом оказался Рыльский район. После атаки было частично нарушено электро- и теплоснабжение. По словам Хинштейна, отключения затронули порядка 28 тысяч потребителей в Рыльском, Глушковском, Кореневском и Хомутовском районах.

Власти региона делают все для скорейшего возобновления подачи электроснабжения, подчеркнул губернатор.

Украинские войска регулярно атакуют российские приграничные регионы оружием большого радиуса действия. Ранее под удар ВСУ попало здание администрации Хомутовского района Курской области. Оно получило незначительные повреждения. Пострадавших нет.

