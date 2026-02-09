Реклама

Россия
16:58, 9 февраля 2026Россия

Здание районной администрации попало под удар ВСУ в российском регионе

Хинштейн: Здание администрации Хомутовского района попало под атаку ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Здание администрации Хомутовского района Курской области попало под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В результате атак вражеских БПЛА в поселке Хомутовка Хомутовского района обломками посечены два окна здания администрации района и автомобиль», — написал он.

Помимо того, в Рыльске повреждения получил фасад магазина и автомобиль. Во всех перечисленных случаях обошлось без пострадавших, добавил глава области.

Ранее стало известно, что в пригороде Курска прогремела серия взрывов на фоне воздушной атаки. По словам местных жителей, первый взрыв раздался в воскресенье, 8 февраля, около 22:50, а спустя десять минут прозвучало еще не менее трех.

