Россия
00:13, 9 февраля 2026Россия

В российском регионе прогремела серия взрывов

Shot: В пригороде Курска прозвучала серия взрывов, работает ПВО
Марина Совина
Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В пригороде Курска прогремела серия взрывов на фоне воздушной атаки. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По их словам, первый взрыв раздался в воскресенье, 8 февраля, около 22:50, а спустя десять минут прозвучало еще не менее трех. Кроме того, громкие звуки были слышны в Курском районе, а в небе появились яркие вспышки.

Сообщается, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбивают воздушные цели. Официальная информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее курский губернатор Александр Хинштейн сообщил, что над регионом за сутки перехватили 28 украинских беспилотников различных типов. Также, по его словам, украинские войска 23 раза обстреляли отселенные районы с помощью артиллерии и десять раз сбросили на Курскую область с беспилотников взрывные устройства.

