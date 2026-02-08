Реклама

Россия
10:56, 8 февраля 2026Россия

Над российским регионом сбили 28 украинских беспилотников

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Над Курской областью за сутки сбили 28 украинских беспилотников различных типов. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Также, по его данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) 23 раза обстреляли отселенные районы с помощью артиллерии и десять раз сбросили на российский регион с беспилотников взрывные устройства.

Ранее сообщалось, что в селе Верхний Любаж при атаке беспилотника не выжил 27-летний мужчина, находившийся в гараже. Ранения получили еще три человека: 42-летний мужчина, 39-летняя женщина и 13-летняя девочка.

