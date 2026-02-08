Над российским регионом сбили 28 украинских беспилотников

Над Курской областью за сутки сбили 28 украинских беспилотников

Над Курской областью за сутки сбили 28 украинских беспилотников различных типов. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Также, по его данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) 23 раза обстреляли отселенные районы с помощью артиллерии и десять раз сбросили на российский регион с беспилотников взрывные устройства.

Ранее сообщалось, что в селе Верхний Любаж при атаке беспилотника не выжил 27-летний мужчина, находившийся в гараже. Ранения получили еще три человека: 42-летний мужчина, 39-летняя женщина и 13-летняя девочка.