Россиянин погиб в гараже при атаке БПЛА

Россия
00:53, 7 февраля 2026Россия

Хинштейн: 27-летний мужчина погиб в гараже при атаке БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В селе Верхний Любаж при атаке беспилотного летательного аппарата погиб 27-летний мужчина, находившийся в гараже. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что в результате атаки украинского дрона на частный дом в двух хозяйственных постройках и бане начался пожар. В результате погиб 27-летний мужчина, также ранения получили трое россиян: 42-летний мужчина, 39-летняя женщина и 13-летняя девочка.

«У них осколочные ранения, у взрослых — сотрясение головного мозга. Им оказывается вся необходимая помощь», — написал Хинштейн.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять БПЛА над территорией Курской области.

