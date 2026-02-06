Средства ПВО за три часа отразили атаку БПЛА

Минобороны: Средства ПВО за 3 часа сбили 20 БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России в своем канале в мессенджере MAX.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята 6 февраля в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Больше всего дронов (10) было сбито в Белгородской области. Также по 5 БПЛА поразили в Брянской и Курской областях.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ракетами по Орловской области. Оба снаряда были сбиты средствами ПВО, пострадавших нет.