23:16, 6 февраля 2026Россия

Средства ПВО за три часа отразили атаку БПЛА

Минобороны: Средства ПВО за 3 часа сбили 20 БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России в своем канале в мессенджере MAX.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята 6 февраля в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Больше всего дронов (10) было сбито в Белгородской области. Также по 5 БПЛА поразили в Брянской и Курской областях.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ракетами по Орловской области. Оба снаряда были сбиты средствами ПВО, пострадавших нет.

