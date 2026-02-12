Объявлено об эвакуации населения после пожара на объекте Минобороны в российском регионе

Губернатор Бочаров: Жителей Котлубани эвакуируют после пожара на объекте МО РФ

Жителей населенного пункта Котлубань в Городищенском районе Волгоградской области эвакуируют после возгорания на расположенном близ этого поселка объекта Минобороны России. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации региона.

В канале приводятся слова губернатора Андрея Бочарова, который сообщил, что на объект МО упали обломки украинской ракеты, после чего возник пожар. Для жителей Котлубани развернули пункты временного размещения, на месте возгорания работают профильные службы.

«В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация», — заявил Бочаров.

О попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударить по Волгоградской области стало известно в ночь с 11 на 12 февраля.