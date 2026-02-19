Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:02, 19 февраля 2026Наука и техника

Стало известно о выгоде Зеленского от уничтожения производства ракет «Фламинго»

Defence24: Зеленский мог заявить об уничтожении завода «Фламинго» из-за выгоды
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Президент Украины Владимир Зеленский мог заявить об уничтожении завода по производству ракет Flamingo («Фламинго») из-за собственной выгоды, пишет польское издание Defence24.

«Существует несколько объяснений этой ситуации. Вполне возможно, что российские ракеты действительно уничтожили украинский производственный объект», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что, «к сожалению, возможно также, что украинцы пытались скрыть задержку в программе создания ракет», поскольку серийное производство «Фламинго» на новом заводе планировалось запустить с декабря 2025-го по февраль 2026-го.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

Defence24 утверждает, что украинские «Фламинго» имеют большую дальность полета, однако их точности недостаточно для поражения целей в глубине России. «После того как украинцы повысят точность своих ракет, у россиян могут возникнуть серьезные проблемы, поскольку одна из ракет Flamingo несет взрывной заряд массой 1150 килограммов, что более чем в два раза превышает такой параметр у американского ракетного комплекса Tomahawk», — заключает издание.

Ранее Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что одна из производственных линий украинских новейших ракет «Фламинго» уничтожена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал место проведения новых мирных переговоров

    Эстония допустила размещение у себя ядерного оружия. Ей пообещали «уничтожение»

    В России начали готовить армию нового поколения

    Россиянам раскрыли главный секрет успешного резюме

    В Белоруссии крутой кроссовер Deepal будет продаваться по цене Lada Vesta

    Киев задумал превратить один город в зоне СВО в призрака

    Глава МИД Украины ответил Сиярто на слова о России

    Крокодила с растерзанной женщиной в пасти сняли на видео

    Стало известно о выгоде Зеленского от уничтожения производства ракет «Фламинго»

    Зеленский раскрыл свою реакцию на унижения в Овальном кабинете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok