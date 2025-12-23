Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
02:44, 23 декабря 2025Культура

У звезды сериала «Тайны следствия» обнаружили рак легких с метастазами в мозге

У актера Дмитрия Поднозова обнаружили рак легких с метастазами в мозге
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Razmik Zackaryan / URA.RU / Global Look Press

У российского актера театра и кино, художественного руководителя и одного из основателей театра «Особняк» Дмитрия Поднозова обнаружили рак легких с метастазами в мозг. Об этом сообщила пресс-службе театра в Telegram.

Состояние звезды сериалов «Тайны следствия» и «Литейный» оценивается как тяжелое. «События развиваются очень быстро, и сейчас еще не до конца понятно, какое именно лечение и в каком порядке будет проводиться», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все спектакли с участием Поднозова в ближайшие полгода отменены.

Ранее народный артист России, певец, экс-участник ансамбля «Веселые ребята» Александр Буйнов, у которого обнаружили рак предстательной железы, назвал свою тяжелую болезнь наказанием за предательство женщин. Исполнитель добавил, что из-за этого его восприятие болезни «не было таким сильным», как у окружения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский предупредил о готовящемся массированном ударе по Украине. Когда, по его мнению, может начаться налет?

    Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа, которым заболевают даже привитые. Что это за состояние и как себе помочь

    У россиян перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    Блогерша побывала в США и объяснила американцам причины страданий россиян в Новый год

    Во Франции одобрили слова Вэнса об Украине

    На Украине высмеяли фрагмент книги о Залужном

    Женщина расправилась с двумя бывшими мужьями за день

    В российском регионе прогремела серия взрывов

    У звезды сериала «Тайны следствия» обнаружили рак легких с метастазами в мозге

    Парень обратился к девушке со странной просьбой и вызвал у нее отвращение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok