У звезды сериала «Тайны следствия» обнаружили рак легких с метастазами в мозге

У актера Дмитрия Поднозова обнаружили рак легких с метастазами в мозге

У российского актера театра и кино, художественного руководителя и одного из основателей театра «Особняк» Дмитрия Поднозова обнаружили рак легких с метастазами в мозг. Об этом сообщила пресс-службе театра в Telegram.

Состояние звезды сериалов «Тайны следствия» и «Литейный» оценивается как тяжелое. «События развиваются очень быстро, и сейчас еще не до конца понятно, какое именно лечение и в каком порядке будет проводиться», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все спектакли с участием Поднозова в ближайшие полгода отменены.

