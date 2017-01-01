Самолет с высланными из США дипломатами вылетел из Вашингтона

Из Вашингтона вылетел самолет с российским дипломатами, высланными из США. Об этом в воскресенье, 1 января, РИА Новости сообщили в посольстве России.

Там рассказали, что перед взлетом командир экипажа объявил, что все дети дипломатов, направляющихся в Москву, приглашены на новогоднюю елку в Кремле.

Всего CША покинули 96 россиян. За ними был направлен самолет специального летного отряда «Россия» Управделами президента.

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29 декабря 2016 года президент США Барак Обама объявил о введении новых ограничительных мер в отношении России. Санкции американского президента и Минфина коснулись, в частности, ФСБ и ГРУ. Вашингтон объяснил данный шаг тем, что посредством хакерских атак Россия пыталась вмешиваться в избирательный процесс в Соединенных Штатах (Москва подобные обвинения последовательно отвергала — прим. «Ленты.ру»).

Кроме того, Госдеп решил выслать из США 35 сотрудников дипмиссий. Президент России Владимир Путин от зеркального ответа отказался.