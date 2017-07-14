В Кремле прокомментировали выдвинутые США условия по возврату дипсобственности

Нормы международного права предписывают США вернуть России принадлежащую ей дипломатическую собственность, вопрос об этом не является дискуссионным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 14 июля.

«Возврат России ее дипсобственности не может и не должен обуславливаться чем бы то ни было. (…) Скорее всего, это была какая-то некорректная формулировка, потому что об этом речи идти не может», — сказал представитель Кремля.

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Так он прокомментировал заявление заместителя помощника главы Белого дома Себастьяна Горка о том, при каких условиях в распоряжение Москвы могут вернуть попавшие под арест объекты.

Ранее в пятницу сообщалось, что Вашингтон может принять решение о возврате России двух находящихся с декабря прошлого года под арестом дипломатических объектов, если увидит ее «добросовестность». Заместитель помощника главы Белого дома Себастьян Горка привел в пример недавнее соглашение с Москвой о прекращении огня в Сирии.

12 июля Дмитрий Песков назвал беспрецедентной ситуацию вокруг российской дипсобственности. Он подчеркнул, что Москва не оставит без ответа бездействие американской стороны. 3 июля он заявлял, что терпение у России заканчивается.

В конце декабря прошлого года власти США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов. Кроме того, им закрыт доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне.