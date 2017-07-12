Кремль предупредил об ответных мерах на арест дипсобственности России в США

Москва продолжит добиваться возвращения изъятой в США российской дипломатической собственности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 12 июля.

«Есть понимание, что, действительно, терпение на исходе, потому что ситуация беспрецедентная. (...) Россия не может долго с этим мириться, не оставив без взаимных мер», — сказал официальный представитель Кремля. При этом он отметил, что российские власти рассчитывают, что «какая-то политическая воля будет продемонстрирована со стороны наших коллег в США, чтобы исправить допущенные нарушения международного права».

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3 июля Дмитрий Песков заявил, что Москва уже слишком долго ждет действий Вашингтона по возвращению России дипломатической собственности, которая была изъята в конце прошлого года. Тогда же он подчеркивал, что терпение российской стороны уже на исходе.

29 декабря прошлого года власти США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов. Кроме того, им был закрыт доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне.

На следующий день президент России Владимир Путин пригласил детей американских дипломатов на новогоднюю и рождественскую елку в Кремле. Российский лидер подчеркнул, что работников американских дипведомств не будут высылать из страны.