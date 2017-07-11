Лавров выразил надежду на выполнение США обязательств в вопросе дипсобственности

Москва надеется на выполнение Вашингтоном международных обязательств в вопросе российской дипломатической собственности в США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, передает РИА Новости.

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«Что касается вопроса о российской дипломатической недвижимости в Соединенных Штатах, мы рассматриваем эту ситуацию и все-таки надеемся, что США, как страна, которая всегда выступала и выступает за верховенство права, будут уважать свои международные обязательства. В противном случае по законам дипломатии мы вынуждены будем принять ответные меры», — заявил он.

Ранее СМИ узнали о планах Москвы выслать около 30 американских дипломатов и наложить арест на несколько объектов собственности США в России. На такие меры в МИДе готовы пойти после решения Вашингтона не возвращать принадлежащую российскому дипведомству собственность в США, на которую с декабря 2016 года наложен арест.

В конце прошлого года Вашингтон решил в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к жилым посольским комплексам в штате Мэриленд и в городе Нью-Йорк. Этот шаг они назвали «ответом на притеснения американских дипломатов в Москве».