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Сотрудники спецслужб США незаконно проникли на российский дипломатический объект

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Видео: MIDRussia / Facebook

Представители спецслужб США незаконно проникли на территорию российского дипломатического объекта — Генконсульства в Сан-Франциско. Об этом говорится в сообщении МИД России, размещенном на официальной странице внешнеполитического ведомства в Facebook.

«Тем самым нарушается международное право и собственное законодательство [США]», — говорится в комментарии к видео.

2 сентября сотрудники американских спецслужб провели в ряде принадлежащих российской дипмиссии зданий мероприятия, которые Москва квалифицировала как обыски. В Госдепе заявили, что это — «обход» и «инспекция».

Двумя днями ранее власти США потребовали от России закрыть до 2 сентября генеральное консульство в Сан-Франциско и прекратить использовать здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Эти действия, как пояснили в Белом доме, стали ответом на сокращение американского дипприсутствия в России.

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