Госдеп подтвердил снятие флагов РФ с российского генконсульства в Сан-Франциско

Сотрудник Госдепартамента США подтвердил ТАСС, что флаги России в ее генконсульстве в Сан-Франциско сняли представители американских властей.

«Флаги на бывшей российской консульской собственности в Сан-Франциско были спущены при демонстрации должного уважения и безопасно хранятся в каждом здании», — рассказал он.

Ранее в среду посольство России в Вашингтоне объявило о том, что американские власти сорвали флаги с закрытых консульских объектов России в Сан-Франциско. Американской стороне был направлен решительный протест. «Рассматриваем это как крайне недружественный шаг. Требуем незамедлительно вернуть российские государственные символы на место и не допускать произошедшего впредь», — добавили в посольстве.

31 августа власти США потребовали от России закрыть до 2 сентября генеральное консульство в Сан-Франциско и прекратить использование зданий торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Эти действия, как пояснили в Белом доме, стали ответом на сокращение американского дипприсутствия в России.

