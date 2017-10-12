Кремль отреагировал на снятие российских флагов с дипсобственности в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие российских флагов с дипломатической собственности в США. Его слова приводит «Интерфакс» в четверг, 12 октября.

«Разумеется, это враждебные действия, недружественные, идущие на дальнейший подрыв наших и без того пребывающих в печальном состоянии отношений. Президент Путин в данном случае, нет сомнений, будет делать то, что в интересах Российской Федерации», — сказал представитель Кремля.

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Ранее в четверг представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва считает последние действия американской стороны намеренной попыткой разрушить двусторонние отношения. По предположению дипломата, инцидент с флагом мог быть направлен на создание неблагоприятного фона для вступления в должность нового посла США в России Джона Хантсмана.

Минувшей ночью со здания российского генконсульства в Сан-Франциско и торгового представительства России в Вашингтоне были сняты российские государственные флаги. В Госдепе США рассказали, что флаги хранятся в зданиях, но отказались сообщить, почему это было сделано и когда российские государственные символы будут возвращены на место.

31 августа Вашингтон потребовал от России закрыть до 2 сентября генеральное консульство в Сан-Франциско и прекратить использование зданий торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Эти действия, как пояснили в Белом доме, стали ответом на сокращение американского дипприсутствия в России.