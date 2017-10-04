Рассекречены документы ЦРУ о советских ракетах

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) рассекретило документы с анализом запуска Советским Союзом первого искусственного спутника. Документы опубликованы на сайте ведомства.

Среди материалов оказались отчеты и записи ведомства, которые представлялись президенту Эйзенхауэру по советской космической и ракетной программам. Многие из них дают новые данные о начальном этапе советской космической и баллистической программ.

«Сегодня, в 60-ю годовщину первого запуска спутника, ЦРУ выпустило сборник ранее не публиковавшихся документов по программе "Спутник". В подборку вошли разведданные ЦРУ и анализ советских программ с 1955 по 1960-е годы. Среди них 59 документов и 440 страниц, представляющих новую информацию для общественности», — говорится в аннотации к документам.

Считается, что именно запуск «Спутника-1» 4 октября 1957 года положил начало космической гонке. США ускорили темпы космических разработок, но со вторым спутником их опередил СССР: 3 ноября 1957 года в космос на «Спутнике-2» полетело первое живое существо — собака Лайка. Первый спутник США поднялся на орбиту только в феврале 1958 года, через месяц после того, как «Спутник-1» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.