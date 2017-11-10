Изгнанный исламистами из России «Король YouTube» вернулся

В сети обратили внимание на YouTube-канал TarasFIFAmasterCR7, запущенный в четверг, 10 ноября. Его автором оказался культовый блогер Илья «Мэддисон» Давыдов, изгнанный из России исламистами после шутки про Коран. «Король вернулся! Славьте Короля», — обрадовались зрители.

На видео наряженный в пиджак с эполетами Давыдов, притворяясь начинающим игроком в FIFA Ultimate Team, соревнуется с противником и обыгрывает его команду со счетом 4:2. «Да! Сосать! Справедливость! Вот это я понимаю гол! Ты ничего не изменишь, потому что ты играешь против FIFA-мастера. Вот кто здесь показывает уровень», — заявил блогер после очередного гола, вызвав бурную реакцию пользователей YouTube.

В комментариях под роликом Мэддисона поздравили с возвращением, отметив, что блогер — лучший игрок в FIFA. «Если бога нет, то кто это такой?» — поинтересовался один из пользователей.

«TarasFIFAmasterCR7, смотрю тебя еще с 2004 года, ты крут», — признался другой.

Большинство зрителей сошлись во мнении, что Мэддисон задал новый вектор в развитии игроков в FIFA на YouTube. «Ну наконец-то нормальный контент на этом *** (гадском) YouTube», — заявил пользователь с ником Former Gamer.

В конце января сообщалось, что Мэддисон покинул Россию из-за травли, которую устроили исламисты после шутки про Коран. Во время публичного выступления Давыдов заявил, что у него закончилась туалетная бумага и он был вынужден использовать носок. Затем он продемонстрировал тот самый носок и вложил его в книгу, которая в итоге оказалась Библией.

В интернете запись выступления разошлась под заголовком «Шутка про Коран». После этого в одном из Telegram-каналов сторонников запрещенного на территории России «Исламского государства» появился призыв найти и наказать Мэддисона.

Заводской районный суд Грозного признал шутку Мэддисона экстремистской, после чего запись внесли в федеральный список экстремистских материалов.