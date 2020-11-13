Видео с Ивлеевой для российского Vogue вызвало споры среди зрителей

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева снялась в короткометражном фильме для российской версии модного журнала Vogue. Дискуссия среди зрителей на тему выбора героини развернулась в Instagram и на YouTube.

В четырехминутном ролике Ивлеева предстает в образах и интерьерах нескольких десятилетий прошлого века. Кадры сопровождаются ее ответами на вопросы редакторов о стиле жизни и модных предпочтениях, а также размышлениями на личные темы. Так, например, ведущая заявляет, что ценит стиль винтажного люкса, ее любимыми брендами являются Jean Paul Gaultier, Chanel, Mugler, а из аксессуаров ей импонируют часы Omega 20-х годов.

Поклонники блогерши похвалили издание за съемку. «Состояние Твигги вместе с колготками и краской — очень стильно. Съемочная группа, мое почтение», «Визуал безумно красивый. Настя прям по-другому открылась, спасибо», «Ничего не поделать, Настюха — топ! Образы — балдеж, искренняя и открытая!», «Невероятный стиль! Vogue отличную работу сделали», — высказались они.

Однако другие пользователи сети раскритиковали новую публикацию. «Образы дешманские. Ну серьезно, нельзя эти волосы сделать пореалистичнее, такое чувство что с AliExpress заказали», «После просмотра осталось какое-то тяжелое и неприятное ощущение», «Сначала Галич, сейчас Ивлеева... И что дальше? Может еще опубликуете работы с Диной Саевой? Ужас полнейший... Раньше Vogue ассоциировался с великими женщинами, а сейчас...», «Ни один из образов ей не идет. Как жаль», — поспорили комментаторы.

В июле Ивлеева сообщила, что купила Lamborghini, и призналась в соцсетях, что ее «распирает от гордости». Она рассказала, что с юности мечтала о таком автомобиле. В заключение блогерша призвала подписчиков бороться за мечты и достигать своих целей.