Ивлеева и Галич раскрыли настоящую причину конфликта

Популярные российские блогерши Ида Галич и Анастасия Ивлеева рассказали о том, почему перестали дружить. Настоящую причину конфликта они раскрыли в беседе для YouTube-шоу «Есть вопросики».

По словам Ивлеевой, их отношения изменились после того, как Галич забеременела. «У тебя в жизни произошел скачок, понятный только тебе. Раньше мы кутили, снимали, гуляли. Мне, наверно, было сложно перестроиться в подругу, которая понимает очень интимные, тихие и скромные времена, наставшие в твоей душе. Я была эдаким холостяком», — сказала она.

Ивлеева также посчитала, что была неправа, отказавшись от общения с подругой из-за изменений в ее жизни.

Галич в ответ призналась, что поведение блогерши очень обидело ее. «Как-то я у тебя спросила, мол, Насть, что будет, когда я забеременею. Ты мне ответила, что будешь держать меня за руку», — вспомнила она, едва сдержав слезы. Блогерша добавила, что Ивлеева не сдержала обещание.

Девушки заключили, что обе были не правы. Ивлеева попросила прощения за то, что «не готова была нести ответственность за свои слова и дружбу, которую обещала».

В августе 2020 года между блогершами произошел публичный конфликт. Поводом для перепалки послужил пост Галич о рейтинге Forbes в Instagram. Девушки поспорили из-за слов Галич о «ссаных гивах» (розыгрышах призов), которые в том числе проводила и Ивлеева.

Тогда Галич констатировала, что заработала больше многих блогеров из рейтинга, несмотря на меньшее число подписчиков, чем у них. Эти слова задели Ивлееву, и она призвала бывшую подругу перестать так негативно оценивать подобные конкурсы.

Галич стала матерью в феврале 2020 года. У блогерши родился сын Леон.