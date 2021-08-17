Цены «премиальных» суши Иды Галич возмутили ее фанатов

Популярная российская блогерша Ида Галич опубликовала рекламу доставки японской еды собственной марки Yoji и возмутила фанатов. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте компании.

Знаменитость разместила ролик, в котором известные инфлюэнсеры пробуют различные роллы и суши, произведенные ее премиальным брендом. В кампании приняли участие такие звезды как Рита Дакота, Саша Спилберг, Анна Седокова, Даня Милохин, Екатерина Варнава, Юлия Пушман и другие.

Пользователи сети обратили внимание на чересчур высокие цены блюд и принялись критиковать блогершу. Так, например, роллы «Филадельфия» доступны к заказу за 1690 рублей, а роллы с тунцом и икрой летучей рыбы — за 2590 рублей. «Эти роллы не стоят своих денег», «Доставка дорогая, а порции маленькие», «Кажется, такая еда мне не по карману, пообедаю макаронами», «Ида, на кого рассчитана твоя еда?» — высказывались подписчики.

Предпринимательница, в свою очередь, заявила, что будет продолжать продавать еду по заявленной стоимости благодаря ее премиальному качеству.

В июле жених и невеста покормили гостей на сумму их подарков. Так, подарки стоимостью до 250 долларов (18 тысяч рублей) дают право заказать жареную курицу или рыбу. При этом за подарки до 500 долларов (37 тысяч рублей) гости смогут получить копченый лосось или стейк.