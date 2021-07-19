Жених и невеста покормили гостей на сумму их подарков

Жених и невеста предложили гостям еду на свадьбе на сумму подаренных ими подарков и разозлили пользователей сети. Об этом сообщает Mirror.

Согласно материалу, один из приглашенных на церемонию, имя которого не указано, опубликовал в сети список блюд для гостей и условия их получения на свадебном банкете. Так, подарки стоимостью до 250 долларов (18 тысяч рублей) дают право заказать жареную курицу или рыбу. При этом за подарки до 500 долларов (37 тысяч рублей) гости смогут получить копченый лосось или стейк.

В свою очередь подарки, сумма которых не превышает тысячи долларов (74 тысячи рублей), дают возможность заказать филе миньон или хвост омара. В то же время подарки на сумму от 1000 до 2500 долларов (от 74 до 186 тысяч рублей) открывают гостям доступ к одному килограмму омара и бокалу шампанского.

Пользователей сети возмутил поступок молодоженов. «Это ужасно. Я бы ничего не стал дарить и пришел с пакетом бургеров из McDonald's», «За 2500 долларов я могу слетать в Ирландию, пробыть там неделю и купить себе флейту Waterford», «Такое возможно только в Америке», «Интересно, сколько людей реально придут на свадьбу после такого?», — писали они.

Ранее в июле невеста составила правила посещения своей свадьбы и была обругана в сети. В первую очередь она попросила не надевать на свадьбу одежду белого и бежевого цветов, а также оттенка слоновой кости. Помимо этого, женщинам не позволялось наносить макияж и приходить с распущенными волосами. Кроме того, гостям церемонии бракосочетания строго запрещалось разговаривать с невестой, снимать и фотографировать на празднике.