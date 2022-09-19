Ида Галич рассказала об отношениях с бывшим мужем

Блогерша Ида Галич назвала правильным решение о разводе с бывшим мужем Аланом Басиевым

Популярная блогерша и телеведущая Ида Галич рассказала о разводе с бывшим мужем Аланом Басиевым и отношениях после разрыва. В программе «Однажды...» на телеканале НТВ она также назвала решение о расставании с партнером правильным. Выпуск передачи доступен на сайте канала.

«Сделала все, что было можно, чтобы сохранить семью. Наверное, это решение, которое я приняла о разводе, было правильным, потому что, наверное, еще немного, и мы друг друга бы поубивали», — высказалась блогерша.

Галич подчеркнула, что ее развод с мужем не был обусловлен изменой, предательством или рукоприкладством. Она отметила, что причиной послужила «совершенно другая ситуация, о которой никто не знает и никогда не узнает». Гостья программы также заверила, что они с супругом хорошо общаются, уважают друг друга и вместе воспитывают сына.

Помимо того, знаменитость прокомментировала приписываемый ей роман с блогером Стасом Круглицким (также известен как «Стас просто класс»). По словам Галич, она не состоит в отношениях в течение примерно полутора-двух месяцев. «У меня вообще такое есть мнение сейчас сформированное, что я никому не готова отдавать свои золотые годы», — заявила она.

Ида Галич вышла замуж за Алана Басиева в мае 2018 года, спустя два года у пары появился на свет сын Леон. В январе 2021 года блогерша подтвердила слухи о разводе. Позже она признавалась, что инициатором расставания стал супруг.