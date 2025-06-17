Беременная Ида Галич раскрыла свой вес

Беременная блогерша Ида Галич призналась, что весит около 70 килограммов

Беременная блогерша и телеведущая Ида Галич раскрыла свой вес. Соответствующая информация опубликована в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей семь миллионов подписчиков.

35-летняя инфлюэнсерша разместила черно-белый снимок в купальнике. При этом звезда ответила на анонимный вопрос подписчика, который поинтересовался, как протекает ее беременность.

Так, Галич призналась, что забеременела в весе 56 килограммов. При этом она уточнила, что набрала 14 килограммов и стала весить около 70 килограммов. «Пока плюс 14, на этом и хочу остановиться. Начиная с сегодняшнего дня я снова без мучного, сладкого и вредного. Дай бог, продержусь», — написала блогерша.

В мае беременная Ида Галич показала лицо без макияжа. Инфлюэнсерша предстала перед камерой, лежа на кровати, с пластырем на шее.