Уехавшая в США российская блогерша неделю питалась «объедками»

Блогерша Елизавета Мадрид рассказала, что неделю питалась уцененной едой в США

Российская блогерша Елизавета Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова) рассказала, что неделю питалась уцененной едой в США. Впечатлениями она поделилась в видео, доступном на YouTube.

«У меня в этой Америке уже гроши сквозь пальцы просачиваются. Поэтому всю эту неделю мы будем питаться с вами объедками», — поиронизировала Мадрид.

Блогерша объяснила, что многие заведения в США в конце дня продают коробки с блюдами, которые они не успели продать в течение дня и у которых истекает срок годности. По ее словам, такие сеты с продуктами стоят значительно дешевле, чем одна любая позиция в этом же ресторане или магазине.

Например, в кофейне Blue Bottle Мадрид приобрела сет из пяти позиций за шесть долларов (примерно 443 рубля): два круассана, булку с темным шоколадом и два пирожных. Блогерша отметила, что все блюда оказались свежими и вкусными.

В другом заведении за четыре доллара (примерно 295 рублей) Шабашова получила булку с корицей и кремом, пирожок с ветчиной и японскими специями и еще одну булочку с начинкой. «Клянусь, я вкуснее булки с корицей в жизни не ела», — восхитилась блогерша.

«Возможно, лучшая еда — это не самая дорогая, а та, которую удалось спасти», — заключила Мадрид в конце видео. Она призналась, что осталась довольна покупкой уцененных товаров.

Ранее блогерша рассказала о необычном способе получить вид на жительство в Соединенных Штатах. По словам Шабашовой, его могут получить те, на кого напали бездомные.