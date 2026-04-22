Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:15, 22 апреля 2026

Живущая в США блогерша рассказала о необычном способе получить вид на жительство в стране

Блогерша Мадрид: В США дают вид на жительство тем, на кого напали бездомные
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Venti Views / Unsplash

Блогерша Елизавета Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова), переехавшая жить в США, рассказала о необычном способе получить грин-карту — американский вид на жительство. Подробности она раскрыла в видео, доступном на YouTube.

По словам Шабашовой, в США любой человек может обратиться в суд и потребовать, чтобы ему дали грин-карту, если на него нападет бездомный. «Я буду почаще тогда выходить [на улицу, где много бездомных]», — пошутила она.

При этом Мадрид уточнила, что бездомные практически не нападают на прохожих, но зато часто оскорбляют их и запугивают. Она призналась, что через некоторое время жизни в Лос-Анджелесе привыкла к такому поведению этих людей.

Ранее Шабашова призналась, что уже не удивляется стоимости продуктов в США. Она отметила, что не может адекватно оценить, насколько дорогие покупки она совершает.

Мадрид рассказала о переезде в США в декабре 2025 года. Она добавила, что учится на режиссера в американской киноакадемии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина исключила две столицы для встречи Зеленского и Путина

    Ушедший из России автогигант снова объявил масштабный отзыв машин

    Расторгуев раскрыл отношение к молодым поклонникам «Любэ»

    Москвичей предупредили о незаконности случаев включения чаевых в счет

    Вышедшее из Ирана грузовое судно попало под обстрел

    Стала известна цель поездки Зеленского на саммит ЕС

    Полицейский открыл огонь по россиянину-водолазу

    Боеприпас «Рус-ПЭ» улучшили

    В атакованной дронами ВСУ Сызрани отменили занятия в школах

    Сумку с бомбой отобрали у мужчины возле эскалаторов в Москве и показали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok