Живущая в США блогерша рассказала о необычном способе получить вид на жительство в стране

Блогерша Мадрид: В США дают вид на жительство тем, на кого напали бездомные

Блогерша Елизавета Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова), переехавшая жить в США, рассказала о необычном способе получить грин-карту — американский вид на жительство. Подробности она раскрыла в видео, доступном на YouTube.

По словам Шабашовой, в США любой человек может обратиться в суд и потребовать, чтобы ему дали грин-карту, если на него нападет бездомный. «Я буду почаще тогда выходить [на улицу, где много бездомных]», — пошутила она.

При этом Мадрид уточнила, что бездомные практически не нападают на прохожих, но зато часто оскорбляют их и запугивают. Она призналась, что через некоторое время жизни в Лос-Анджелесе привыкла к такому поведению этих людей.

Ранее Шабашова призналась, что уже не удивляется стоимости продуктов в США. Она отметила, что не может адекватно оценить, насколько дорогие покупки она совершает.

Мадрид рассказала о переезде в США в декабре 2025 года. Она добавила, что учится на режиссера в американской киноакадемии.