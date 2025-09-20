Памятник Сергею Бодрову-младшему открыли в Ленобласти

В Приозерске открыли памятник актеру и режиссеру Сергею Бодрову

В городе Приозерске Ленинградской области открыли памятник актеру и режиссеру Сергею Бодрову-младшему. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Памятник выполнен в форме ростовой фигуры актера, который одет в костюм и держит на плече кинокамеру.

По словам представителей администрации Приозерского района, присутствовавших на открытии, съемки фильма Алексея Балабанова «Брат» проходили именно в Приозерске. По сценарию там родился главный герой киноленты — Данила Багров, которого сыграл Бодров младший.

20 сентября 2002 года в Северной Осетии произошла одна из самых трагичных природных катастроф века — сход ледника Колка. Под миллионами тонн камня, льда и почвы оказались полторы сотни человек, в том числе Сергей Бодров-младший и его съемочная группа.

