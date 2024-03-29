Зеленский заявил о возможности отступления ВСУ

Зеленский: без военной помощи США ВСУ будут неуклонно отступать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае отсутствия военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки войскам страны придется начать отступление. О данной возможности он сообщил во время разговора с обозревателем газеты The Washington Post Дэвидом Игнэйшесом.

«Если не будет поддержки США, это означает, что у нас не будет противовоздушной обороны, ракет для [зенитных ракетных комплексов] Patriot, средств радиоэлектронного подавления, артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров», — объяснил Зеленский. Все это приведет к отступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ) «шаг за шагом, маленькими шагами», заключил он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что США выразили недовольство из-за ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам и иным объектам топливно-энергетического комплекса России. Как указал Зеленский, реакция Вашингтона на подобные действия ВСУ «не была позитивной».