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23:01, 29 марта 2024Бывший СССР

Киев признал недовольство США ударами ВСУ по энергоинфраструктуре России

Зеленский: реакция США на удар ВСУ по энергоинфраструктуре РФ не была позитивной
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Соединенные Штаты недовольны ударами Киева по нефтеперерабатывающим заводам и иным объектам топливно-энергетического комплекса РФ. Это признал президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post.

По его словам, реакция Вашингтона на такие действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) «не была позитивной». При этом украинский лидер подчеркнул, что при таких атаках по российской энергетической инфраструктуре Украина использовала собственные беспилотники. «Никто не может нам сказать, что мы не можем», — заявил он.

22 марта украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев продолжит наносить удары по НПЗ России. По ее словам, Украина рассматривает их в качестве законной цели.

В свою очередь, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен сообщил, что Вашингтон осуждает удары Украины по объектам российской энергоинфраструктуры.

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      Марина Совина
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