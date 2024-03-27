Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:50, 27 марта 2024Мир

США осудили удары Украины по российской энергетической инфраструктуре

Госдеп США осудил удары Украины по энергетической инфраструктуре России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вашингтон осуждает удары Украины по объектам российской энергетической инфраструктуры, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Его цитирует РИА Новости.

«США не поощряют атаки на российскую территорию и не содействуют им», — сказал сотрудник Госдепа.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что западные партнеры Украины хотят, чтобы страна воевала «со связанной за спиной рукой».

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Украина нанесла удар беспилотником по центру Белгорода. Что известно о случившемся?

      Названы причины рекордного обрушения японской валюты

      Трое россиян избили соседа на глазах у жены и ребенка

      Инструктор по стрельбе указал на спасшее сотни людей в «Крокусе» обстоятельство

      Захарова упрекнула Кишинев в выдавливании реакции на теракт в «Крокусе»

      Фетисов предостерег желающих поехать на Олимпиаду российских спортсменов

      Названа необходимая модная одежда на весну

      Владимир Путин начал первую после выборов региональную поездку

      Китай запустил секретный спутник Yunhai-3

      В России двое мужчин отвлеклись от рытья в мусорном баке и избили полицейского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше