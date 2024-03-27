США осудили удары Украины по российской энергетической инфраструктуре

Госдеп США осудил удары Украины по энергетической инфраструктуре России

Вашингтон осуждает удары Украины по объектам российской энергетической инфраструктуры, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Его цитирует РИА Новости.

«США не поощряют атаки на российскую территорию и не содействуют им», — сказал сотрудник Госдепа.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что западные партнеры Украины хотят, чтобы страна воевала «со связанной за спиной рукой».