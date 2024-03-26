На Украине оценили просьбу Запада воевать «со связанной за спиной рукой»

Кулеба: Запад хочет, чтобы Украина воевала «со связанной за спиной рукой»

Западные партнеры Украины хотят, чтобы страна воевала «со связанной за спиной рукой». Это заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью Politico.

Издание напомнило, что ранее стало известно о призыве США к Киеву прекратить атаки по российским энергообъектам, так как Вашингтон опасается роста мировых цен на нефть и ответных мер Москвы. Министр иностранных дел Украины не подтвердил это. «Однако, отвечая на вопрос, не кажется ли ему иногда, что западные союзники хотят, чтобы Украина воевала со связанной за спиной рукой, он сказал: "Да, это так"», — пишет Politico.

Кроме того, Кулеба обеспокоен, что действия партнеров Киева не всегда соответствуют их риторике. По его словам, по мере продолжения конфликта западные союзники «возвращаются к обычному способу ведения политики».

22 марта украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев продолжит наносить удары по НПЗ России. По ее словам, Украина рассматривает их в качестве законной цели.