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16:39, 20 марта 2024Бывший СССР

В Киеве сочли оскорбительной идею США о помощи Украине кредитами

В ОП Украины сочли оскорбительной идею сенатора США Грэма о кредитах для Украины

Фото: Jim Bourg / Reuters

Власти Украины сочли оскорбительной идею сенатора США Линдси Грэма (внесен в перечень экстремистов и террористов) о предоставлении поддержки Киеву с помощью кредитов. Об этом со ссылкой на источники в Офисе президента (ОП) Украины сообщает издание Politico.

«Киеву эта идея не нравится: она "несколько оскорбительна для людей здесь", учитывая гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму», — передаются в публикации слова собеседника в ОП.

В администрации президента добавили, что могут согласиться на предложение Грэма, в случае если Киеву предложат условия, при которых Украине не придется возвращать долги по кредитам.

Ранее Грэм заявил, что США следует передавать военную помощь Украине в кредит, а не безвозмездно. Он напомнил, что страны Европы из 50 миллиардов долларов, переданных Украине, 33 сделали займом, и призвал американские власти поступить таким же образом.

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      Глеб Палехов
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