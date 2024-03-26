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14:27, 26 марта 2024Бывший СССР

Лавров оценил перспективы саммита по «формуле мира» Зеленского

Лавров: страны понимают, что саммит по «формуле» Зеленского не даст результатов

Фото: Mustafa Kaya / Globallookpress.com

Основанный на «формуле мира» Владимира Зеленского саммит не даст результатов, это понимает большинство стран, приглашаемых на подобные мероприятия. Такую оценку привел глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Конечно, она ни к чему не приведет. Это понимание проявляется подавляющим большинством государств, приглашаемых Западом и Киевом на такого рода посиделки», — сказал он.

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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев допускает участие Москвы во втором саммите по «формуле мира» Зеленского. При этом замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква утверждал, что проведение первого саммита мира по разрешению конфликта киевские власти рассматривают без России.

В конце февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла урегулирование ситуации на Украине на основе «формулы мира» с предложением о капитуляции России.

В 2022 году Зеленский представил «формулу мира», состоящую из пяти условий. Он потребовал восстановить границы Украины 1991 года, дать стране гарантии безопасности, а также обеспечить «радиационную безопасность» на Запорожской АЭС и ввести потолок цен на российские энергоресурсы.

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      Кристина Есикова
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