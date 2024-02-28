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14:54, 28 февраля 2024Бывший СССР

Захарова прокомментировала формулу мира Зеленского недопущением капитуляции

Захарова отвергла желание Украины о капитуляции России по формуле Зеленского

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отвергла урегулирование конфликта на основе формулы Зеленского с предложением о капитуляции России, ее слова передает ТАСС.

Захарова прокомментировала слова главы офиса президента Зеленского о нежелании Киева проводить переговоры с Москвой, но возможности приглашения России на «саммит мира»: «Но при условии готовности нашей страны к справедливому урегулированию на основании "формулы Зеленского", то есть фактически заложенного в ней ультиматума капитуляции, чего, конечно же, никогда не будет».

Ранее Мария Захарова рассказала о присутствии военных стран НАТО на Украине. Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что они также помогают ВСУ в эксплуатации передаваемых Киеву систем вооружений. Поэтому, по ее словам, президент Франции Эммануэль Макрон «не сказал ничего нового».

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      Валентин Карант
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